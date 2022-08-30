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Новости 30 августа, 19:03

Финская VR полностью списала поезда "Аллегро"

фото ЗакС политика Финская VR полностью списала поезда "Аллегро"

Финский государственный оператор железных дорог VR сообщил о списании всех поездов "Аллегро" и запчастей к ним, сообщило 30 августа РИА "Новости" со ссылкой на финансовую отчетность компании за первое полугодие 2022 года. Общая сумма списания составила 45,4 миллиона евро.

Поезда "Аллегро" ранее ходили между Хельсинки и Петербургом, составы находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd, совместного предприятия "Российских железных дорог" и финской VR Group. Офис компании находился в Хельсинки, РЖД и VR Group принадлежало по 50% акций.

"Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с "Аллегро", и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро", — цитирует РИА "Новости" сообщение VR.

Сообщения о том, что "Аллегро" перестанет курсировать по своему привычному маршруту, появились в СМИ спустя месяц после начала спецоперации на Украине. Отмена антиковидных ограничений на пересечение границы, состоявшаяся в минувшем июле, не повлекла за собой возвращение составов.

Фото: pixabay


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