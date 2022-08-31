Частным театрам Петербурга дадут еще 26 млн рублей

Петербургское правительство выделило негосударственным театрам дополнительные 26 млн рублей, о чем сообщила пресс-служба Смольного. Таким образом, в 2022 году общая сумма помощи превысит 100 млн рублей, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Предыдущая субсидия, направленная в первом полугодии, досталась 28 театральным коллективам, среди которых - театр "За Черной речкой", "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, "Комик-трест".

"У нас самое большое число частных театров - более 60. Стабильная финансовая поддержка помогает им сохранять творческие рабочие места, а петербуржцам и туристам - увидеть яркие и интересные постановки", - отметил губернатор Александр Беглов, напомнив о регулярных зарубежных наградах, которые получают петербургские творческие коллективы.

Претенденты на получение средств могут направлять свои заявки до 22 сентября. Предполагается, что реципиенты помощи потратят средства не только на реализацию творческих замыслов, но и на административно-хозяйственные нужды.