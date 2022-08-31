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Выборы - 2022

Муниципал 18:40

Школьные закупки муниципалов

фото ЗакС политика Школьные закупки муниципалов

Муниципалы Петербурга вместе с родителями первоклассников собирают детей в школы. Наборы с необходимыми канцтоварами подготовили два десятка муниципалитетов. В среднем один набор обошелся в 1200 рублей. За эти деньги первоклассникам вручат тетрадки, ручки, карандаши и пластилин. 

По данным Росстата, школьные принадлежности для первоклашек в 2022 году для одного ребенка обойдутся родителям в 5,5 тысяч рублей (что примерно на 700 рублей больше, чем годом ранее). В Петербурге два десятка муниципалитетов решили помочь собрать ребят в школу и подготовить комплекты с самым необходимым. Средняя стоимость "муниципального" набора первоклашки составила 1200 рублей. Самые дорогие подарки получат маленькие жители МО "Смольнинское". Их наборы оценили в 3,5 тысячи рублей за штуку. Самые дешевые подарки получат первоклассники из Колпино. Там один набор оценили в 400 рублей. 

Подарки для детей в муниципалитетах практически одинаковые. В некоторых наборы отличаются наличием контейнеров для завтраков или разновидностями клея. В Репино ребятам подарят детские зонты. В МО "Малая Охта" первоклашкам в наборы положат настольную игру, связанную с Петербургом и городскими достопримечательностями. А муниципалы из Колпино решили не дарить детям канцтовары и подготовили полезную литературу: пособия по русскому языку, математике и другим предметам, а также орфографический словарь. 

Традиционный набор от муниципалов включает в себя подарочную папку, мешок для сменки, светоотражатель, цветной картон и бумагу, альбом для рисования, гуашь и акварельные краски, кисти, карандаши, фломастеры, ручки, ножницы, ластик, точилка, тетради, пластилин, линейку, клей-карандаш, расписание уроков, пенал и подставку для книг. 

Для первоклашек из МО "Смольнинское" найти поставщика подарков получилось со второй попытки. В первый раз все заявки исполнителей были отклонены. В итоге контракт на 2,4 млн рублей получило ООО "Молодежный театр "Маска".

Компания, которая регулярно принимает участие в подобных закупках, ООО "Чиллада" займется поставкой школьных наборов в пяти муниципалитетах. Самый дорогой контракт фирма заключила в МО "Измайловское" - 2,1 млн рублей. МО "Остров Декабристов" заплатит этой организации 570 тысяч рублей.  Чуть меньше, 527 тысяч рублей, "Чиллада" получит от местной администрации Павловска. Еще 396 тысяч организация возьмет у МО "Литейный округ".  Для МО "Посадский" контора закупит наборов на 144 тысячи рублей. Всего "Чиллада" получит за контракты для школьников более 3,7 млн рублей. 

Еще один крупный контракт заключили в МО "Светлановское". Там на подарки потратят 1,9 млн рублей. В соседнем МО "Шувалово-Озерки" потратят 1,6 млн рублей. Закупками займется другой крупный поставщик ООО "Петрополь". В организации смогли набрать контрактов на 4,7 млн рублей. Эта же организация будет поставлять подарки для ребят Колпино за 716 тысяч рублей, МО "Купчино" за 412 тысяч рублей и МО "поселок Репино" за 93 тысячи рублей

В МО "Пороховые" контракт на подготовку детей к учебному году получила индивидуальный предприниматель Юлия Журих, которая в прошлом году занималась канцтоварами для детей из "Смольнинского" и "Шувалово-Озерки". Муниципалитет выдаст ей на эти цели 1,2 млн рублей. Еще Журих получит 420 тысяч рублей на покупку школьных принадлежностей для детей из МО "Малая Охта". 

В МО "Сергиевское" на поздравление школьников с Днем Знаний потратят 729 тысяч рублей. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Марина Горелик. 

Для жителей поселка Усть-Ижора закупят школьных наборов на 69 тысяч рублей. Поставкой займется индивидуальный предприниматель Артур Низамов. Еще один предприниматель, Вячеслав Соколов будет проводить праздник для первоклашек в поселке Стрельна. На мероприятии за 276 тысяч рублей раздадут 202 комплекта принадлежностей. 

В МО "Полюстрово" закупку школьных наборов решили включить в общий контракт на организацию детских праздников. Там закупят 2,6 тысячи наборов для детей первых и вторых классов. Согласно аукционной документации, наборы оценили в 4,8 млн рублей. За весь тендер на проведение пяти мероприятий обошелся муниципалитетам в 5,6 млн рублей. Поставщиком выступит ООО "Квант". Сэкономить бумагу на контрактах решили и в МО "Дворцовый округ", где все подарки на 2022 год решили оформить через одну закупку. На 140 наборов ко Дню Знаний муниципалы выделили 210 тысяч рублей

Некие подарки собираются раздавать в МО "Петровский". Меньше чем за неделю до праздника на странице муниципалитета появился пост о раздаче наборов для жителей округа. Ни муниципалитет, ни принадлежащее ему МБУ никаких тендеров на поставку школьных наборов не размещало. В аукционной документации на празднование 1 сентября о подарках также не упоминается. 

Некоторые муниципалитеты, которые закупали подарки в прошлом году, не стали проводить похожие аукционы в 2022 году. Например, не удалось найти закупок в МО "№15", МО "Ланское", в МО "Южно-Приморский" и в поселке Металлострой. В последнем МО сотрудница местной администрации рассказала, что там не стали проводить подобную закупку, опасаясь внимания надзорных органов из-за возможного нецелевого расходования бюджетных средств.  

В Смольном тоже подготовили подарки к новому учебному году. Для детей организуют бесплатные кинопоказы отечественного кино и анимации: мультфильмы "Суворов: Великое путешествие" и "Бука. Моё любимое чудище", а также фильм "Мой папа - Вождь", в котором актер Дмитрий Нагиев  играет капитана дальнего плавания. 

Также в Смольном закупили для детей книги в рамках ежегодной акции "Моя первая библиотека". Контракт обошелся комитету по печати и взаимодействию со СМИ в 39 млн рублей. ООО "Подольская фабрика офсетной печати" подготовит для петербургских детей 70 800 комплектов из трех книг: "Петр Великий" Кирилла Кочегарова, "Будь здоров!" Марины Бакуниной и "Сказы" Павла Бажова. 

Подробнее о тратах петербургских муниципалов к 1 сентября в прошлом году - в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков


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МО Город Колпино
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МО Дворцовый округ
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МО Измайловское
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МО Литейный округ
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МО Малая Охта
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МО Остров Декабристов
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МО Петровский
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МО Полюстрово
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МО Пороховые
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МО Поселок Стрельна
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МО Ржевка
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МО Сергиевское (бывш. Парнас)
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МО Смольнинское
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МО Шувалово-Озерки

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