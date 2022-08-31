Петербургский мундеп получил благодарность от детского сада в ЛНР

Депутату МО "Шувалово-Озерки" Евгению Ененкову вручили почетную грамоту от Суходольского детского сада №8 "Солнышко", расположенного в Луганской народной республике. Фотографию документа мундеп опубликовал в своем Telegram-канале 31 августа.

Руководство образовательного учреждения таким образом решило отблагодарить петербуржца за вклад в развитие детского сада. В частности, за оказание гуманитарной помощи и личный вклад в создание арт-объекта "Паровозик". Документ подписан заведующей детсада Татьяной Хохловой.

Арт-объект "Паравозик"

Это не единственная грамота, которую получил Ененков. В своих соцсетях он поделился снимками благодарственного письма от коллектива поликлинического отделения № 3 Суходольска и администрации города Краснодона.

Напомним, депутат Ененков вместе с однопартийцами из ЛДПР отправился восстанавливать города ЛНР в середине августа. Сейчас команда волонтеров возвращается в Петербург.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал Евгения Ененкова