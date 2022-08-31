Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 18:39

Петербургский мундеп получил благодарность от детского сада в ЛНР

фото ЗакС политика Петербургский мундеп получил благодарность от детского сада в ЛНР

Депутату МО "Шувалово-Озерки" Евгению Ененкову вручили почетную грамоту от Суходольского детского сада №8 "Солнышко", расположенного в Луганской народной республике. Фотографию документа мундеп опубликовал в своем Telegram-канале 31 августа.

Руководство образовательного учреждения таким образом решило отблагодарить петербуржца за вклад в развитие детского сада. В частности, за оказание гуманитарной помощи и личный вклад в создание арт-объекта "Паровозик". Документ подписан заведующей детсада Татьяной Хохловой.

photo_2022-08-31 18.42.46.jpeg (340 KB)

Арт-объект "Паравозик"

Это не единственная грамота, которую получил Ененков. В своих соцсетях он поделился снимками благодарственного письма от коллектива поликлинического отделения № 3 Суходольска и администрации города Краснодона.

Напомним, депутат Ененков вместе с однопартийцами из ЛДПР отправился восстанавливать города ЛНР в середине августа. Сейчас команда волонтеров возвращается в Петербург.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал Евгения Ененкова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Шувалово-Озерки
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Ененков Евгений Валерьевич
Упоминаемые персоны
Ененков Евгений Валерьевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама