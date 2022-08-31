За неделю самыми подорожавшими продуктами стали колбаса и куриные яйца

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю со 23 по 29 августа. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,16%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,38%.

Из продовольствия ни один из видов товаров не подорожал за неделю более чем на один процент. Наибольший рост в розничной цене показали колбаса (+0,51%), яйца (+0,5%), печенье (+0,34%), сахар (+0,29%), баранина и подсолнечное масло (+0,27%), а также конфеты (+0,22%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю помидоры (-6,8%), лук (-6,55%), морковь (-5,8%), картофель (-5,08%), свекла (-4,76%), капуста (-4,23%) и огурцы (-2,82%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички (+1,21%), детские спортивные костюмы (+0,58%), стиральный порошок и детские кроссовки (+0,4%), зубные щетки (+0,35%) и туалетная бумага (+0,3%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 14,31%, а продовольственная – 15,59%.