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РБК: Глава совета директоров "Лукойла" Маганов погиб после падения из окна ЦКБ

фото ЗакС политика РБК: Глава совета директоров "Лукойла" Маганов погиб после падения из окна ЦКБ

Руководитель совета директоров, первый исполнительный вице-президент компании ЛУКОЙЛ Равиль Маганов скончался после падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) управления делами президента в Москве, уведомил РБК источник, близкий к правоохранительным органам города.

Позднее факт смерти Маганова подтвердили в разговоре с изданием в самой ЦКБ. Причины инцидента устанавливает полиция. 

По сведениям РБК, топ-менеджер "Лукойла" выпал из окна 6-го этажа больницы в районе 7:30 утра в четверг, 1 сентября.

Добавим, что в мае текущего года умер миллиардер Александр Субботин, бывший топ-менеджер "Лукойла". По информации СМИ, его якобы нашли в подвале шамана, в комнате "для проведения ямайских ритуалов вуду"

 


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