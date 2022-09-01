Матвиенко предложила организовать конкурс на новый учебник истории

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в своем блоге 1 сентября о необходимости провести конкурс на создание нового учебника истории России. По ее мнению, в существующих пособиях имеются "двусмысленные трактовки, оценки, нечеткая расстановка акцентов" в рассказе о новой и новейшей истории страны.

"В 2013 году президент России выступил с инициативой подготовки для общеобразовательной школы единой линейки учебников. Такая работа проделана. И все же полного удовлетворения ее результатами нет ни у педагогов, ни в научной среде, ни в обществе", — посетовала Матвиенко.

Так, спикер Совфеда посчитала "серьезным упущением" то, что ученикам мало рассказывают о том, что в Великую Отечественную войну Советскому Союзу противостояла не только Германия, но и ее союзники. "На Третий рейх работали предприятия почти всех стран Европы, притом не только оккупированных гитлеровцами. Иными словами, Великая Отечественная война была войной не только против нацистской Германии, но и против объединившейся вокруг нее Европы", — заявила Матвиенко.

По мнению государственной деятельницы, для изменения сложившейся ситуации следовало бы провести конкурс на создание нового учебника истории России. Конкурс должен быть "широким, открытым, прозрачным для общественности", а итоги его следовало бы подводить авторитетной комиссии, в составе которой присутствовали бы ученые, педагоги, общественники и представители власти.

Ранее секретарь генсовета "Единой России", зампред Совфеда Андрей Турчак анонсировал появление "правильного" учебника истории с главами о "специальной военной операции и подвигах наших ребят".