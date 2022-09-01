В Петербурге фиксируется всё меньше новых случаев ковида

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться в Петербурге, следует из данных федерального оперштаба от 1 сентября. За сутки в городе выявили 3 152 новых случая болезни, что стало минимальным значением с 12 августа (тогда сообщалось о 3 229 заболевших). За прошедший период Петербург успел пережить подъем заболеваемости с последующим выходом на плато, а теперь статистика демонстрирует снижение. Так, накануне оперштаб говорил о 3 247 пациентах, а днем ранее — о 3 497.

Также снижается показатель госпитализаций — если накануне в стационары было доставлено 287 пациентов, то теперь же ровно 200. За сутки излечившимися были признаны 3 980 человек (днем ранее — 3 845), скончались 19 пациентов — столько же, сколько и накануне.

В целом по России зафиксирован 49 761 новый случай заболевания при 4 128 госпитализациях и 38 940 выздоровлениях. За сутки от последствий ковида скончались 95 россиян.

Накануне глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о преодолении в городе очередного пика заболеваемости коронавирусом.