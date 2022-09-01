В Ленобласти возобновил работу завод IKEA

Завод IKEA, расположенный в Тихвине Ленинградской области, вернулся к своей работе, уведомил ТАСС органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. Остальные фабрики компании возобновят свою деятельность 5 сентября.

"Тихвин вышел 1 сентября, 5 числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода", - поделился Илларионов.

В сентябре запустят процедуру предпродажной подготовки завода, сделку ожидается заключить до конца текущего года.

О том, что с сентября завод IKEA в Тихвине возобновит работу без половины сотрудников, стало известно ещё в начале августа.

Напомним, что о постепенной продаже своего бизнеса в России IKEA объявила 15 июня. Покупателей ищут также для фабрик в Новгородской и Кировской областях.