"Телефоны отбирать на уроках не будут": Смольный о запрете пользоваться мобильными в школах

Вопроса о том, чтобы запрещать петербургским школьникам приносить на уроки смартфоны, в городе не стоит, заявила в разговоре с "Фонтанкой" глава комитета по образования Наталия Путиловская. При этом гаджеты нельзя использовать как замену компьютеру или планшету.

"Телефоны отбирать на уроках не будут, речи об этом не идёт. Мобильный нужен детям для экстренной связи, мало ли что", — поделилась Путиловская.

В ряде школ, при этом, специальными актами воспрещается приносить смартфоны на уроки.

Накануне, 31 августа, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что согласно новым "санитарным правилам" с 1 сентября в российских школах вводится запрет на пользование телефонами во время уроков.