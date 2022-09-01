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Новости 12:57

В День знаний Беглов напомнил мариупольцам о помощи из Петербурга

фото ЗакС политика В День знаний Беглов напомнил мариупольцам о помощи из Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 1 сентября не только местных учащихся, но также школьников и учителей Мариуполя, передает пресс-служба градоначальника. В своем обращении он не преминул напомнить адресатам о помощи, поступающей от Северной столицы.

"Вы начинаете учебный год в обновленных школах и отремонтированных классах. Это подарок петербуржцев!" — указал мариупольцам Беглов. Он также напомнил об учебниках, методических пособиях, книгах и иной гуманитарной помощи, доставленной в Мариуполь из Петербурга.

"В новом учебном году вы узнаете много нового о нашей общей истории. Прикоснетесь к великой русской литературе. Откроете для себя нашу большую страну с ее бескрайними просторами и безграничными возможностями", — проинформировал учеников губернатор и пригласил их поступать в петербургские вузы и колледжи по окончании школы.

В ответ мариупольский глава Константин Иващенко обратился к петербургским школьникам. "Вам повезло жить и учиться в Санкт-Петербурге. Заботьтесь о нем, как следует. Его будущее — в ваших руках", — заявил он. Попутно Иващенко выразил уверенность, что когда-нибудь Мариуполь сможет пригласить к себе на отдых детей из Северной столицы, подобно тому как минувшим летом донбасские школьники отдыхали в Петербурге.

Ранее Беглов рассказал о планах по дальнейшему восстановлению Мариуполя силами петербургских специалистов.


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