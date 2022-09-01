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Новости 13:25

Судья прекратила дело мундепа Янкаускаса о дискредитации армии из-за молитвы Папы Римского

фото ЗакС политика Судья прекратила дело мундепа Янкаускаса о дискредитации армии из-за молитвы Папы Римского

Судья Зюзинского районного суда Москвы прекратила административное дело муниципального депутата Константина Янкаускаса о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3), передаёт "Медиазона"*.

Полиция составила протокол на мундепа из-за публикации в социальных сетях текста молитвы Папы Римского от 13 марта, в которой он упоминает конфликт на Украине.

"Я не очень понимаю, что вообще говорить на суде. Как может молитва о мире и жизни кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка назвать белое черным", — задавался вопросами перед судом Янкаускас.

В итоге судья не увидела состава правонарушения и прекратила производство по делу.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

фото из аккаунта Константина Янкаускаса в социальной сети


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