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Выборы - 2022

Новости 11:30

Столичного мундепа Янкаускаса будут судить за публикацию молитвы Папы Римского

фото ЗакС политика Столичного мундепа Янкаускаса будут судить за публикацию молитвы Папы Римского

Депутат столичного муниципального района Зюзино Константин Янкаускас сообщил об удививших его обстоятельствах дела, которое завели на него по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии). Полицейские составили протокол из-за того, что на своей странице в соцсети депутат опубликовал перевод молитвы Папы Римского, в которой упоминается конфликт на Украине. Однако суд решил не спешить с рассмотрением дела, которое перенесли на 1 сентября.

"Судья неожиданно захотела получить решение Зюзинского же суда на мою жалобу об отказе в регистрации кандидатом. Впервые сталкиваюсь с таким на административном деле", - рассказал политик в своем Telegram-канале.

Ранее, как и десятки других независимых кандидатов, Янкаускаса не допустили до выборов по "экстремистским" основаниям.

В прошлом году Янкаускас был среди фигурантов так называемого "санитарного дела" о протестах, однако в отношении него производство прекратили.

фото из аккаунта Константина Янкаускаса в социальной сети


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