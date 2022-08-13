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Выборы - 2022

Новости 11:14

В Москве продолжают снимать с выборов кандидатов из-за причастности к структурам Навального

фото ЗакС политика В Москве продолжают снимать с выборов кандидатов из-за причастности к структурам Навального

Глава Гагаринского района Елена Русакова сообщила, что вынесенный ей отказ в регистрации на грядущих сентябрьских муниципальных выборах под предлогом аффилированности с экстремистскими организациями был признан законным.

"Суд, который не интересует закон и факты, снял меня с выборов. На основании того, что на каком-то фото прошлогоднего митинга якобы мелькнула я (что не было доказано), меня возвели в ранг "члена штаба Навального*", а это означает лишение права избираться", - написала она в своем аккаунте в социальной сети.

Русакова призывает горожан не унывать, поскольку ее единомышленники в различных округах, в том числе и в Гагаринском, подстраховались и выдвинули множество "запасных" кандидатов.

Ранее по тем же основаниям было отказано в регистрации действующему депутату района Аэропорт Павлу Ярилину и депутату Останкинского района Сергею Цукасову. Кроме того, нынешним летом в Москве активно использовался другой инструмент для недопуска кандидатов, а именно: возбуждение дел по статье о демонстрации экстремистской символики. Нередко в основу таких дел ложились найденные в старых постах активистов изображения.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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