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СК прекратил преследование Константина Янкаускаса по "санитарному делу"

фото ЗакС политика СК прекратил преследование Константина Янкаускаса по "санитарному делу"

Столичное управление Следственного комитета решило прекратить уголовное преследование муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса по "санитарному делу", известил адвокат "ОВД-Инфо" Илья Уткин.

Мундеп имел статус обвиняемого.

Ранее СК не стал продлевать Янкаускасу меру пресечения. Не так давно от отказался от намерения участвовать в грядущих выборах в Госдуму из-за смерти отца.

Напомним, "санитарное дело" было возбуждено в отношении наиболее известных соратников Алексея Навального после несанкционированного протеста 23 января в Москве, собравшего десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Люся Штейн, Олег Навальный, вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм. 

Фото: Константин Янкаускас / Facebook

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