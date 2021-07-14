СК прекратил преследование Константина Янкаускаса по "санитарному делу"

Столичное управление Следственного комитета решило прекратить уголовное преследование муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса по "санитарному делу", известил адвокат "ОВД-Инфо" Илья Уткин.

Мундеп имел статус обвиняемого.

Ранее СК не стал продлевать Янкаускасу меру пресечения. Не так давно от отказался от намерения участвовать в грядущих выборах в Госдуму из-за смерти отца.

Напомним, "санитарное дело" было возбуждено в отношении наиболее известных соратников Алексея Навального после несанкционированного протеста 23 января в Москве, собравшего десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Люся Штейн, Олег Навальный, вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Фото: Константин Янкаускас / Facebook