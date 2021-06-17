Константин Янкаускас решил не баллотироваться в Госдуму из-за смерти отца

Муниципальный депутат района Зюзино в Москве Константин Янкаускас объявил в Facebook, что отказывается от планов баллотироваться в Госдуму из-за смерти отца.

Янкаускас рассказал, что планировал выдвинуться по Черемушкинскому одномандатному округу (№209), но план кампании "несколько раз серьезно ломался". Сначала он заболел коронавирусом, затем его арестовывали по "санитарному делу", а в апреле, когда он оказался на свободе, умер его отец.

"Убеждать, воодушевлять, давать надежду, быть примером – без этого невозможно выиграть такую тяжелую кампанию, как предстоящие выборы в Госдуму. Я всего этого сделать сейчас не смогу. Просто нет никаких моральных сил и полная прострация", - написал Янкаускас.

Он отметил, что останется муниципальным депутатом в Зюзино.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. От планов баллотироваться среди оппозиционных политиков также отказались юристка Любовь Соболь и экс-депутат думы Дмитрий Гудков.