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17:10

Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за признания ФБК экстремистами

фото ЗакС политика Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за признания ФБК экстремистами

Юристка, сторонника Алексея Навального Любовь Соболь в Facebook объявила, что отказывается от участия в выборах в Госдуму.

По ее словам, она не может обеспечить безопасность волонтерам штаба, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании в свете признания ФБК* экстремитской организации. "Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму", - подчеркнула Соболь.

Соболь намеревалась идти в Госдуму от Центрального округа Москвы. Пока она под запретом определенных действий по "санитарному" делу, также суд приговорил ее к году исправительных работ по делу о проникновении в жилище.

*ФБК внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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