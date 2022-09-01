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Новости 13:47

В Кремле заявили, что Путин не появится на похоронах Горбачева

фото ЗакС политика В Кремле заявили, что Путин не появится на похоронах Горбачева

Президент Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах экс-президента СССР Михаила Горбачева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге 1 сентября. По его словам, сама церемония планируется с элементами государственных похорон.

Объясняя, почему Путин не придет на похороны, Песков сослался на загруженный график президента. Пресс-секретарь указал, что 1 сентября президент отправился в Калининградскую область, а перед этим заехал для прощания с умершим политиком. "Президент отправился сегодня в Калининградскую область, в Калининграде сегодня у него рабочий день, но перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, положил цветы к гробу", — приводит его слова РИА "Новости".

Церемония планируется с элементами государственных похорон, также сообщил Песков. При этом он затруднился более детально раскрыть подробности. "Мне нужно уточнить точно, какой набор [предусмотрен] для государственных похорон. Я затрудняюсь правильно ответить, не буду этого делать", — приводит его слова ТАСС.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа после продолжительной болезни на 92-м году жизни. Похороны состоятся 3 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве, перед этим состоится прощание в Колонном зале Дома Союзов, сообщил ранее "Интерфакс" со ссылкой на дочь Горбачева Ирину.

Фото: kremlin.ru


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