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Новости 14:21

Минцифры предложило упростить управление согласиями на обработку персональных данных

фото ЗакС политика Минцифры предложило упростить управление согласиями на обработку персональных данных

Минцифры выступило с предложением создать единый реестр согласий на обработку персональных данных и позволить россиянам управлять ими через портал Госуслуг, говорится в сообщении ведомства от 1 сентября.

Речь идет о согласиях на обработку персональных данных, которые граждане дают при получении слуг в органах госвласти, в банках, при оформлении программ лояльности и в иных случаях. Министерство предлагает позволить пользователям Госуслуг просматривать список согласий и их состав, а также отказываться от них и контролировать удаление своих персональных данных.

"Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически", — говорится в сообщении Минцифры.

Ранее "Единая Россия" предложила использовать портал Госуслуг для обращения в органы власти.

Фото: pixabay


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