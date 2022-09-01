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Новости 15:15

Зона платной парковки охватила весь Центральный район Петербурга

фото ЗакС политика Зона платной парковки охватила весь Центральный район Петербурга

Начиная с 1 сентября зона платной парковки в Петербурге заняла весь Центральный район целиком, распространившись на улицы в двух доселе не охваченных ей МО "Дворцовый округ" и МО № 78. В результате в городе стало на три тысячи парковочных мест больше, среди которых 300 мест предназначаются людям с инвалидностью.

"Таким образом, с 1 сентября платное парковочное пространство включает в себя 16 246 парковочных мест на 211 улицах Центрального района", — подвели итоги в комитете по транспорту.

В период с 1 по 4 сентября в новой зоне платной парковки будут работать волонтеры, в чьи задачи входит дополнительное информирование автовладельцев, сообщили в комтрансе.

Ранее в Смольном пообещали оставить на прежнем уровне тарифы за парковку. Сейчас стоимость стоянки легкового автомобиля составляет 100 рублей за один час.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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