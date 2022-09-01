Комитет по промышленной политике попросил увеличить финансирование кладбищ Петербурга

В ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2023 год 1 сентября глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик заявил необходимости выделить дополнительные средства на городские кладбища. По подсчетам чиновника, необходимо порядка 163 млн рублей.

— Прежде всего это связано с теми запросами, которые приходят к нам в том числе через портал "Наш Санкт-Петербург". Связаны они с наведением порядка и покраской, — уточнил Соловейчик.

Комитет финансов согласился, что эту доппотребность необходимо удовлетворить.

Депутат Михаил Амосов ("Справедливая Россия — За правду") заметил, что получает так много связанных с кладбищами обращений от граждан, как никогда не получал.

— Не припомню, чтобы ко мне так много было обращений по кладбищенской тематике. То, что выделяют дополнительные деньги — это правильно. Эта тема становится тревожащей большой круг людей.

Общая дополнительная потребность комитета по промышленной политике составила 6,7 млрд рублей. Значительную часть этих средств планируется направить в подведомственные фонды.

Сергей Еремеев