Беглов поздравил учеников Академии танца Бориса Эйфмана с Днём знаний

Петербургский губернатор Александр Беглов лично поздравил учащихся Академии танца Бориса Эйфмана с 1 сентября - Днём знаний, делится пресс-служба городской администрации. В этом году заведение открывает десятый учебный год.

Поздравляя воспитанников академии, Беглов отметил профессионализм преподавателей, которые в ней работают.

"Здесь работают замечательные педагоги. Академии танца меньше десяти лет, но она уже заняла высокое место среди балетных школ мира. Её с нуля создал Борис Яковлевич Эйфман. Город помогал. Всего год назад состоялся первый выпуск, а выпускники уже выступают на лучших площадках нашего города и России", - сказал по случаю городской глава.

Также Беглов лично поблагодарил Эйфмана за трепетное отношение к ученикам, отметив, что он и его учебное заведение являются "гордостью Петербурга".

В ходе торжественной линейки студенты выпускного курса вручили "первоклашкам" традиционные подарки: мальчикам - балетные туфли, девочкам - пуанты.

Отметим, что под нужды академии должны приспособить "многострадальный" дом Басевича на Петроградской стороне, за сохранение которого активно борются градозащитники.