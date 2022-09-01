Лукашенко рассчитывает получить от РФ 2 млрд долларов на развитие импортозамещения

Белоруссия надеется, что Россия предоставит ей порядка 2 млрд долларов на развитие совместных проектов по импортозамещению, выразил надежду глава республики Александр Лукашенко в ходе открытого урока истории во всех школах и вузах страны, делится "Коммерсант". Ранее Минску на аналогичные цели выделили 1,5 млрд рублей.

"В ближайшей перспективе у Белоруссии и России во всех областях проектов будет тьма-тьмущая: начиная от военно-стратегических и заканчивая земными", — заявил Лукашенко.

Напомним, что о предоставлении Белоруссии кредита в размере 1,5 млрд рублей Лукашенко известил в начале июня.

Добавим также, в республику с деловым визитом прибыл вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Чиновник посетил автозавод МАЗ.