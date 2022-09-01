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Новости 16:58

Эргашев прибыл в Белоруссию и встретился с гендиректором МАЗа

фото ЗакС политика Эргашев прибыл в Белоруссию и встретился с гендиректором МАЗа

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев отправился в деловую поездку в Белоруссию, сообщили в его аппарате. Первым делом он встретился с генеральным директором ОАО "МАЗ" Валерием Иванковичем.

В Смольном напомнили, что обозначенный белорусский завод поставляет Северной столице автобусы в рамках проводимой в городе транспортной реформы. В ходе дискуссии стороны договорились также о поставках карет скорой помощи.

В Белоруссии у Эргашева также запланированы встречи с главой минздрава республики Дмитрием Пиневичем, председателем Гродненского городского исполкома Гоем Мечиславом, а также переговоры с руководителем Гродненского областного исполкома Владимиром Караником. Планируется подписание дорожной карты о сотрудничестве Петербурга с Гродно.

Наконец, делегаты из города на Неве намерены возложить цветы на мемориале в память о Великой Отечественной войне в Гродно.


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