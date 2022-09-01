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Новости 19:02

"Фонтанка": В 2023 году разовый проезд в метро может подорожать до 70 рублей

фото ЗакС политика "Фонтанка": В 2023 году разовый проезд в метро может подорожать до 70 рублей

В 2023 году стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга может вырасти, пишет 1 сентября "Фонтанка" со ссылкой на собственные данные. По информации издания, возможные новые расценки указаны в информационном письме комитета по транспорту от 22 июля, разосланном городским перевозчикам.

Согласно документу, стоимость проезда по жетону в метро может вырасти в будущем году на пять рублей — с 65 до 70 соответственно. Аналогичным образом на пять рублей (с 60 до 65) может подорожать и разовый проезд в наземном транспорте. Что касается поездок по единому электронному билету, то они способны вырасти в цене до 49 рублей в метро и до 43 рублей в наземном транспорте.

Как уточняет издание, в целом проездные билеты длительного пользования при описываемом сценарии рискуют подорожать на уровень инфляции — 8,2 %.

Месяцем ранее врио главы комтранса Валентин Енокаев заявил, что неправильно оплаченные проездные наблюдаются у 7 % пассажиров в автобусах без кондукторов.


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