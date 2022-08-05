"Всего полпроцента": Енокаев рассказал, сколько пассажиров не платят за проезд в автобусах

Врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал в интервью "Петербургскому дневнику" от 5 августа о том, как продвигается транспортная реформа. В частности, речь зашла о бескондукторной оплате и о случаях возгораний в новых автобусах.

По заявлению Енокаева, доля безбилетников в автобусах оказалась "приятным сюрпризом" для комтранса. "Мы готовились к худшему, общаясь с москвичами, у которых бескондукторная система уже работала", — признался он.

Как объяснил чиновник, после появления в автобусе контролеров происходит отключение валидаторов, после чего начинается проверка. В среднем выходит, что приблизительно у 7 % находящихся в автобусе людей отмечаются неправильно оформленные проездные. "Таких, у которых есть проездной, но он его просто не приложил к валидатору, — 6,5 %. Им мы напоминаем, что билет корректно оформлен, когда его приложили к валидатору и на нем есть запись о поездке. Это небольшое нарушение платежной дисциплины. И всего полпроцента среди пассажиров тех, кто в принципе не оплатил проезд", — сообщил Енокаев. По его словам, протоколы выписываются именно на 0,5 % пассажиров, не оплативших проезд.

На вопрос о случаях возгораний в городских автобусах врио главы комтранса ответил, что "все случаи на 100 % гарантийные". "Заводы-производители с конструкторами находятся в городе постоянно, проводят экспертизу, — продолжил он. — Понятно, что после полного выгорания установить первопричину сложно. Но они активно этим занимаются".

"Возгорания автобусов не должно быть. Но это случается. И случалось ранее", — добавил Енокаев. При этом он отметил "два момента" по результатам случившихся пожаров. Первый связан с тем, что водитель сперва выводит пассажиров из салона и лишь потом приступает к тушению, отчего пламя может успеть распространиться. Во втором случае чиновник счел нужным заявить, что случаи возгораний не связаны с тем, что автобусы работают на газомоторном топливе. "Промежуточная экспертиза показала, что возгорание не связано ни с газовой аппаратурой, ни с топливом. В баллонах при полном выгорании автобуса даже остается газ", — заверил он.

Тем временем утром в пятницу в Ломоносове сгорел еще один автобус. Воспламенившийся МАЗ стал одновременно третьим белорусским и пятым по общему счету с начала лета загоревшимся на территории Петербурга автобусом. Напомним, в конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о беседе с губернатором Александром Бегловым касательно пожаров в белорусском общественном транспорте, поставляемом в Петербург. По его словам, Беглов объявил, что "это не стоит даже внимания".