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Новости 19:45

До конца года в Петербурге должно появиться 100 городских ларьков

фото ЗакС политика До конца года в Петербурге должно появиться 100 городских ларьков

Смольный рассчитывает, что до конца 2023 года на улицах Петербурга появятся 100 городских ларьков, передает 1 сентября "Петербургский дневник" со ссылкой на заявление главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.

Предполагается, что город будет сдавать ларьки в аренду предпринимателям. Таким образом, Смольный намеревается уходить от модели, при которой в аренду отдаются земельные участки под торговлю.

"Москва уже давно пошла по этому пути", — объяснил Соловейчик в ходе "нулевых чтений" городского бюджета на 2023 год в Заксобрании Петербурга.

"Мы стартуем с печати, но будем выделять места и для торговли сельхозпродукцией. Мы находимся в контакте с Ленинградской областью, у них есть свое учреждение, которое занимается поставками фермеров. И это учреждение у нас будет арендатором по продаже продукции напрямую от производителя", — приводит слова чиновника "Петербургский дневник".

При этом в следующем году количество городских ларьков планируется увеличить до 200 штук. Кроме того, несколько павильонов с большей, чем у ларьков, площадью, планируется разместить на территории шести районов Петербурга.

Также на "нулевых чтениях" Соловейчик заявил о необходимости увеличить финансирование городских кладбищ.


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