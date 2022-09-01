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Новости 20:12

Нынешний День знаний в Петербурге стал самым холодным за время наблюдений

фото ЗакС политика Нынешний День знаний в Петербурге стал самым холодным за время наблюдений

Максимальная дневная температура воздуха 1 сентября составила в Петербурге 9,7 градусов по Цельсию, рассказал синоптик Александр Колесов. По его словам, такое значение стало рекордным, поскольку настолько холодно в первый день осени в городе не было никогда с момента начала наблюдений за погодой.

"1 сентября 2022 года стало самым холодным началом учебного года в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений с 1881 года. <...> Количество осадков за сутки еще не окончательное, так как дождь еще продолжается", — указал Колесов в своем Telegram-канале.

Предыдущий температурный антирекорд для 1 сентября был поставлен в 1987 году, когда столбики термометров показали 10 градусов по Цельсию.

Накануне Колесов поведал, что минувший август стал самым жарким за всю историю наблюдений. По его словам, средняя температура воздуха месяца составила плюс 20,7 градуса, что на 3,3 градуса больше стандартного значения.


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