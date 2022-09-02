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Поиски источников загрязнения воздуха в Гатчине продолжаются

фото ЗакС политика Поиски источников загрязнения воздуха в Гатчине продолжаются

В Гатчине продолжают искать источник загрязнения воздуха, на которое в течение последних недель идет поток жалоб от жителей города и окрестностей. Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, на межведомственном совещании с профильным вице-губернатором Михаилом Ильиным было решено распространить поиски на канализационные коллекторы города. Для таких проверок у чиновников имеются специализированная лаборатория и специалисты Аварийно-спасательной службы региона.

Инспекции с пробами воздуха, в частности, проведут у железной дороги и на полигоне коммунальных отходов "Новый свет-эко".

"Окончательные выводы могут быть сделаны только на основании реальных данных, которые мы, вместе с жителями Гатчины, ждём от экспертов", - резюмировал Ильин.

Неделю назад один из источников возможного загрязнения был обнаружен: Росприроднадзор счел таковым рыбообрабатывающее предприятие, складирующее отходы своей деятельности с "резким гнилостным запахом".


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