Из-за ожидающегося дефицита машин для такси "Яндекс" решил закупать Lada

Российские таксопарки из-за западных санкций испытывают все больший дефицит автомобилей и запчастей, в связи с чем "Яндекс.Такси" планирует закупать транспорт у "Автоваза", пишет Forbes. Ежегодно компании требуется около 50 тысяч машин. Как сообщает источник издания, "Яндекс", которому пока хватает техники, ожидает дефицита автомобилей через год и страхуется уже сейчас: письмо президенту "Автоваза" Максиму Соколову датируется концом июля.

"Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства", - говорится в документе.

Собеседник делового издания также рассказал, что "Яндекс" переговоры с белорусским автоконцерном Unison, а также китайскими BAIC Group и Chery.