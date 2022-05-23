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Новости 13:58

Соколов возглавил "АвтоВАЗ"

фото ЗакС политика Соколов возглавил "АвтоВАЗ"

Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил экс-министра транспорта и бывшего вице-губернатора Петербурга Максима Соколова в должности президента компании, сообщило 23 мая РИА "Новости". Как отмечает агентство, решение было принято единогласно.

"Совет директоров АО "АвтоВАЗ", крупнейшего российского производителя легковых автомобилей <...> принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента АО "АвтоВАЗ". Решение вступило в силу 23 мая 2022 года", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы автопроизводителя.

В своей речи Соколов заявил, что считает первостепенной задачей "в непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления" сохранение рабочих мест на предприятии, обеспечение сотрудников работой и выполнение социальных обязательств перед коллективом. "Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение, — объявил Соколов. — Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков <...>. Бренд Lada продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями".

Об отставке Соколова с поста вице-губернатора стало известно в минувшую пятницу, на следующий день он сам подтвердил известие. О том, чем он запомнился петербуржцам, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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