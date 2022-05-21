Максим Соколов подтвердил свое назначение главой "Автоваза"

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, курировавший транспортную отрасль, подтвердил сведения о своем уходе с должности. Он сообщил ТАСС, что стал президентом компании "Автоваз". К новой работе бывший чиновник официально приступит с понедельника 23 мая.

Ранее пресс-секретарь городского правительства Инна Карпушина заявила, что за подтверждением информации о судьбе Соколова следует обращаться к ней, а также ждать публикаций на сайте Смольного.

Отметим, что в 2022 году в Петербурге стартовала планировавшаяся еще двумя годами ранее транспортная реформа. В одном из своих апрельских публичных выступлений Соколов дал понять, что вследствие новейших антироссийских санкций реформа может пойти не по плану.