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Новости 10:33

ФСБ и МЧС взломали дверь в квартиру главы поселка имени Свердлова

фото ЗакС политика ФСБ и МЧС взломали дверь в квартиру главы поселка имени Свердлова

Утром 2 сентября домой к и. о. главы администрации поселка имени Свердлова Андрею Шорникову явились сотрудники ФСБ и МВД, и им никто не открыл, передает портал 47news. Для того, чтобы вскрыть квартиру, пришлось звать подмогу в лице спасателей. В результате внутри никого из людей не оказалось.

Собеседник издания из числа силовиков сам точно не знает, в связи с какой статьей УК совершался визит: "Это либо какая-то взятка, либо ситуация по земле в Свердлово". В оперативно-розыскных мероприятиях участвует несколько десятков человек.

По версии правоохранителей, Шорников, находившийся вне дома, мог успеть предупредить супругу, которая покинула квартиру незадолго до появления правоохранителей. Поиски чиновника продолжаются.

В прошлом году здание администрации поселка и дом Шорникова уже обыскивали в рамках дела о мошенничестве.


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