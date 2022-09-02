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Новости 11:21

Со следующего года российских школьников начнут учить духовно-нравственной культуре

фото ЗакС политика Со следующего года российских школьников начнут учить духовно-нравственной культуре

Новый предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" появится с 2023 года в расписании учеников пятых-девятых классов, передает 2 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Это связано с обновленными стандартами начального и основного общего образования.

"Другие изменения в федеральные государственные образовательные стандарты связаны с введением с 2023 года учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Он будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса", — цитирует агентство сообщение Минпросвещения.

Сами по себе основы духовно-нравственной культуры были введены в обязательную часть программы для школьников еще в 2015 году, но лишь в виде предметной области. Учебные предметы в рамках этой области не были прописаны в планах, в результате чего преподавание велось в рамках курсов по выбору.

Отмечается, что предметная область выступает продолжением курса "Основы религиозных культур и светской этики" для четвертого класса.

В наступившем учебном году школьников ждут уроки патриотического воспитания — тематические классные часы "Разговоры о важном". Также в школах еженедельно будут проводить церемонию поднятия российского флага и исполнения гимна.

Фото: pixabay


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