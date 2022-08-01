С сентября в российских школах появятся уроки патриотического воспитания

В новом учебном году в расписании российских школ появится новый еженедельный предмет — тематические классные часы "Разговоры о важном", написал 1 августа "Интерфакс" со ссылкой на выступление замглавы Минпросвещения Дениса Грибова.

"С начала учебного года, пока, предварительно, раз в неделю, в понедельник, в школах и учреждениях среднего профессионального образования будут проводить такие уроки. После поднятия государственного флага и исполнения гимна", — пообещал замминистра.

По словам Грибова, на уроках будет проходить "обсуждение с детьми в открытом диалоге" актуальных событий. В частности, при разработке ведомство ориентировалось на календарь образовательных событий, посвященный различным памятным датам и ценностным ориентирам. "На каких-то уроках поговорим о семье, на других — о Родине, о труде, о дружбе. Где-то они будут приурочены к знаковым государственным праздникам", — поведал чиновник.

В начале лета Минпросвещения утвердило стандарт церемонии поднятия флага в школах. Вскоре после этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 970 миллионов рублей на закупку госсимволики для этого.

В конце июля Минобрнауки выступило с планами выплачивать студентам повышенную стипендию за участие в патриотических акциях.