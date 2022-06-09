Минпросвещения утвердило стандарт поднятия российского флага в школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о подписании стандарта церемонии поднятия флага и исполнения гимна в школах, сообщило 9 июня ТАСС.

"Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба", — заявил журналистам министр.

В апреле Кравцов анонсировал введение с 1 сентября в российских школах еженедельного исполнения гимна и поднятия флага. В некоторых школах Петербурга и Ленобласти слова министра восприняли как руководство к действию и спустя несколько дней провели первые церемонии. В конце мая Кравцов сообщил о выделении 971 миллиона рублей на покупку российских флагов в школы.

Сегодня же полиция Петербурга отчиталась о возбуждении уголовного дела против мужчины, заподозренного в снятии российского триколора с фасада жилого дома на проспекте Энгельса.