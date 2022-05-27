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Новости 12:36

Правительство выделило почти 1 млрд рублей на покупку флагов для российских школ

фото ЗакС политика Правительство выделило почти 1 млрд рублей на покупку флагов для российских школ

Правительство России решило выделить регионам почти 971 млн рублей на приобретение государственных символов для школ — флагов и гербов, пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующий проект распоряжения кабинета министров.

Субсидии будут предоставлены 31 региону: более остальных субъектов РФ получат Дагестан (порядка 107,5 млн рублей), Нижегородская область (почти 75,9 млн рублей), Челябинская область (55,2 млн рублей).

Напомним, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что начиная с 1 класса в школах будет введена новая дисциплина — историческое просвещение. Кроме того, он пообещал ввести с 1 сентября в школах еженедельную церемонию подъема флага и исполнения гимна России. Стоит отметить, что в некоторых учебных заведениях не стали дожидаться осени и принялись исполнять пожелание министра с конца апреля.


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