Историческое просвещение первоклашек начнется в новом учебном году

Историческое просвещение учеников первого класса российских школ начнется с 1 сентября, заявил в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов "Окружающий мир", "Основы [религиозных культур] и светской этики" усилим историческую составляющую", — приводит ТАСС слова министра.

По утверждению Кравцова, школьники будут изучать историю и историю своего края, семьи и так далее. Происходить это будет, в частности, в рамках внеурочной деятельности.

Также министр анонсировал введение с 1 сентября киноуроков на исторические темы. "Мы будем вводить киноуроки на исторические темы, это будет одно из нововведений тоже следующего учебного года", — объявил он.

О введении исторического просвещения первоклашек Кравцов заговорил во второй половине апреля, однако конкретных данных о сроках введения новации он тогда не указал. Тогда же он пообещал ввести с 1 сентября в школах еженедельную церемонию подъема флага и исполнения гимна России. Стоит отметить, что в некоторых учебных заведениях не стали дожидаться осени и принялись исполнять пожелание министра с конца апреля.

Фото: pixabay