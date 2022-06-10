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Правительство выделит почти миллиард рублей на госсимволику для школ

фото ЗакС политика Правительство выделит почти миллиард рублей на госсимволику для школ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из федерального бюджета на закупку государственной символики для российских школ, известила 10 июня пресс-служба правительства.

"Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году — все общеобразовательные организации страны", — говорится на сайте кабмина.

Всего в 2022 году на закупку госсимволики планируется потратить более 970 миллионов рублей.

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов объявил о том, что с 1 сентября в школах появится еженедельная церемония поднятия флага России с сопутствующим исполнением гимна. В четверг, 9 июня, чиновник сообщил об утверждении соответствующего стандарта. В начале мая он заявил о намерении ввести историческое просвещение первоклашек, а сегодня — о планах дополнить расписание старшеклассников еще одним курсом истории России.


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