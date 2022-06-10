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Новости 13:37

Минпросвещения хочет ввести в старших классах дополнительный курс по истории России

фото ЗакС политика Минпросвещения хочет ввести в старших классах дополнительный курс по истории России

Министерство просвещения РФ планирует ввести в старших классах школ дополнительный курс по истории России, известил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

"Это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный "Россия — моя история", в котором ещё раз [можно] пройти всю историю нашей страны", — выступил с анонсом министр.

Ранее, напомним, Минпросвещения утвердило историческое просвещение учеников первого класса российских школ, которое должно начаться уже с 1 сентября.

Кроме того, в школах будут поднимать флаг и петь гимн РФ.


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