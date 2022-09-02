В комздраве предложили петербуржцам одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа

В этом году комитет по здравоохранению рассчитывает привить от гриппа 3,24 миллиона петербуржцев, передает 2 сентября "Петербургский дневник" со ссылкой на главу отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослым комздрава Ларису Соловьеву. В том числе вакцинацией планируют охватить 500 тысяч детей, 18 тысяч призывников и 12 тысяч беременных женщин.

"В городе уже развернуты передвижные прививочные пункты, в лидерах — Выборгский район. Все остальные районы, за исключением Адмиралтейского, начнут разворачивать мобильные пункты начиная с понедельника, 5 сентября. Будут охвачены все крупные станции метрополитена, полный список мест и график размещены на сайте комздрава", — поведала Соловьева.

Чиновница указала на возможность одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса, но с условием, что уколы будут ставиться в разные предплечья. При этом, в случае противопоказаний, следует воздержаться от проведения двух процедур за раз и сделать их с месячным интервалом, указала Соловьева.

К слову, сегодня стало известно о выявлении в прошлом году в Петербурге случаев одномоментного заболевания коронавирусом и гриппом, заявил заместитель главного инфекциониста комздрава Валерий Васильев. Как предает его слова телеканал "78", всего было обнаружено пять или шесть таких пациентов, все они проходили лечение в Боткинской больнице.

Ранее в комздраве уже говорили о возможности одновременной вакцинации от ковида и гриппа.

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