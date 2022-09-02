Программа параллельного импорта будет продлена, в отличие от моратория на банкротство

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поведал о планах по продлению антикризисных мер в российской экономике на заседании в Петрозаводске 2 сентября. По словам чиновника, среди прочего правительство намеревается продлить действие программы параллельного импорта.

Как заявил Решетников, сроком на год будет продлено действие 37 антикризисных мер, включая поддержку импорта. "Здесь продлен и параллельный импорт, и порядок декларирования ввозимой продукции, упрощения таможенных процедур. Все это будет дальше действовать", — приводит слова министра ТАСС.

В то же время, согласно заявлению чиновника, действие моратория на банкротства по требованию кредиторов в России продлеваться не будет. "Мораторий на банкротства тоже был срочной мерой, завершается", — сообщил Решетников, перечисляя исчерпавшие себя меры поддержки (цитата по "Интерфаксу").

В конце июня против продления моратория на банкротства высказался представитель Центробанка. "Рыночная дисциплина должна возобладать", — заявил тогда первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"