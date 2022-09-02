Правительство потратит 10,5 миллиарда рублей на поддержку беженцев из Донбасса

Кабинет министров по поручению президента Владимира Путина подготовил необходимые документы для предоставления помощи беженцам из Донбасса и Украины, рассказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин 2 сентября.

"Определён порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели. На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 миллиарда рублей", — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Начиная с 1 июля и до конца 2022 года ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут перечисляться пенсионерам и инвалидам. "Такую же сумму будет получать единственный родитель на каждого ребенка. Причем для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц, достигших 80-летия, предусмотрена доплата по три тысячи рублей в месяц", — отметил премьер-министр.

Ветераны Великой Отечественной войны будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно, семьи с несовершеннолетними детьми (или студентами очной формы обучения в возрасте до 23 лет) — по четыре тысячи рублей на ребенка. Выплаты на несовершеннолетних под опекой или поручительством составят по 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты беременным женщинам и при рождении ребенка.

Президент подписал указ об установлении выплат беженцам из Донбасса и Украины на прошлой неделе.