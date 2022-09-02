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Новости 14:49

Правительство потратит 10,5 миллиарда рублей на поддержку беженцев из Донбасса

фото ЗакС политика Правительство потратит 10,5 миллиарда рублей на поддержку беженцев из Донбасса

Кабинет министров по поручению президента Владимира Путина подготовил необходимые документы для предоставления помощи беженцам из Донбасса и Украины, рассказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин 2 сентября.

"Определён порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели. На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 миллиарда рублей", — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Начиная с 1 июля и до конца 2022 года ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут перечисляться пенсионерам и инвалидам. "Такую же сумму будет получать единственный родитель на каждого ребенка. Причем для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц, достигших 80-летия, предусмотрена доплата по три тысячи рублей в месяц", — отметил премьер-министр.

Ветераны Великой Отечественной войны будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно, семьи с несовершеннолетними детьми (или студентами очной формы обучения в возрасте до 23 лет) — по четыре тысячи рублей на ребенка. Выплаты на несовершеннолетних под опекой или поручительством составят по 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты беременным женщинам и при рождении ребенка.

Президент подписал указ об установлении выплат беженцам из Донбасса и Украины на прошлой неделе.


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