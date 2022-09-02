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Новости 17:31

Католики просят у Смольного помещения в Доме милосердия на Васильевском острове

фото ЗакС политика Католики просят у Смольного помещения в Доме милосердия на Васильевском острове

Комитет имущественных отношений Петербурга получил повторную просьбу от Римско-католической епархии Божией Матери о передаче ей помещений в доме 25-27 на 14-й линии Васильевского острова, сообщает "Деловой Петербург". Весной чиновники отклонили аналогичный запрос, сославшись на неверные и недостаточные сведения, представленные в обосновании просьбы.

Новое письмо более подробное: в нем говорится, что с середины XIX века в здании располагался женский приют для сирот под руководством прихожан церкви Святой Екатерины. Сегодня в доме 25-27 находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дом милосердия".

Отметим, что в июле Смольный отказался передать католической организации "Каритас" здание бывшего приюта в Центральном районе.


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