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Новости 17:59

Минздрав прогнозирует рост заболеваемости ковидом на фоне начала учебного года

фото ЗакС политика Минздрав прогнозирует рост заболеваемости ковидом на фоне начала учебного года

С началом нового учебного года в России ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом, рассказал 2 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности", — цитирует заявление министра РИА "Новости".

По словам Мурашко, рост количества заболеваемости с началом занятий наблюдается не первый год. Это связано с возвращением людей в города, школьными занятиями и с большей активностью россиян по окончании лета.

Родителям следует  осматривать детей перед отправкой в школу, отметил Мурашко. Также он отметил необходимость организации проверок в учебных заведениях по утрам.

Ранее Роспотребнадзор не увидел необходимости возобновлять действие ковидных ограничений в школах.


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