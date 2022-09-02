Половина сотрудников завода IKEA в Тихвине были уволены

Начиная с 1 июля с завода IKEA в Тихвине были уволены в общей сложности 520 сотрудников, сообщил 2 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области. Из числа уволенных на Биржу труда встали 152 человека.

Как рассказали изданию в областном правительстве, свои места сохранили немногим более 500 сотрудников фабрики, что приблизительно соответствует 50% от прежней численности персонала. Региональная служба занятости оказывает уволенным поддержку, в том числе помогает с поиском работы и переквалификацией, добавили в правительстве Ленобласти.

Накануне стало известно о том, что IKEA запустила процесс ликвидации своего дочернего предприятия, управлявшего магазинами в России.