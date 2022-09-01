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Новости 19:23

IKEA ликвидирует дочернее предприятие, управлявшее российскими магазинами

фото ЗакС политика IKEA ликвидирует дочернее предприятие, управлявшее российскими магазинами

Ingka Holding Europe B.V. (структура IKEA) запустила процесс ликвидации дочернего предприятия, управлявшего магазинами шведской сети в России, сообщил 1 сентября "Интерфакс". Речь идет об ООО "Икеа Дом", уточнило агентство.

По данным "Интерфакса", ликвидатором (то есть лицом, имеющим право действовать от имени юрлица без доверенности) назначен Арташес Дадаян. Ранее он представлял интересы конкурсного управляющего при ликвидации авиакомпании "Трансаэро".

Между тем, сегодня в Тихвине на территории Ленобласти вернулся к работе завод IKEA. Согласно планам, в сентябре предприятие ждет предпродажная подготовка, а сделку планируют завершить до конца 2022 года.

На прошлой неделе появилась информация о том, что IKEA не планирует продавать свои магазины в России, поскольку рассчитывает вернуться на рынок спустя время. В то же время принадлежащие компании фабрики могут быть проданы с условием производства в дальнейшем продукции для IKEA по приемлемым ценам.


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