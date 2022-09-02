Бастрыкин поручил разобраться в информации о нападениях подростков из Ломоносова

В ходе очередного визита в Петербург глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным изучить данные, поступающие о хулиганских выходках компании подростков в Ломоносове и прилегающих к нему районах Петербурга и Ленобласти.

"Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. организовать проверку по данному факту и дать поручение органам полиции принять меры для установления и задержания подозреваемых", - говорится на сайте ведомства.

Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых молодые люди нападают на людей на остановках общественного транспорта и издеваются над животными. Медиапроект "Mash на Мойке" сообщал, что речь может идти о двух братьях из неблагополучной семьи, которые учатся в коррекционной школе №439 в Петергофе.