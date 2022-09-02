Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Петербурге оперативное совещание, сообщила 2 сентября пресс-служба СК. Серди прочего, глава ведомства выслушал доклад о расследовании уголовных дел, касающихся выдачи разрешений на строительные работы на объектах культурного наследия Петербурга.

Кроме того, участники совещания обсудили вопрос строительства и реконструкции корпусов зданий Петербургской академии СК и культурного центра ведомства. "Важно максимально воссоздать то, что здесь было ранее, поэтому отдельное внимание необходимо уделить реставрационным работам, вернув зданию и внутреннему убранству исторический облик", — высказался Бастрыкин.

В последнее время глава СК стал уделять внимание вопросам градозащиты в Петербурге. Так, в конце августа он лично наведывался к особняку Салтыковой, где шли демонтажные работы. Спустя время он отдал распоряжение подчиненным обеспечить сохранность дома Лапина, а позже велел представить доклад после проверки ситуации с застройкой территории близ Пулковской обсерватории.