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Новости 17:45

Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Петербурге оперативное совещание, сообщила 2 сентября пресс-служба СК. Серди прочего, глава ведомства выслушал доклад о расследовании уголовных дел, касающихся выдачи разрешений на строительные работы на объектах культурного наследия Петербурга.

Кроме того, участники совещания обсудили вопрос строительства и реконструкции корпусов зданий Петербургской академии СК и культурного центра ведомства. "Важно максимально воссоздать то, что здесь было ранее, поэтому отдельное внимание необходимо уделить реставрационным работам, вернув зданию и внутреннему убранству исторический облик", — высказался Бастрыкин.

В последнее время глава СК стал уделять внимание вопросам градозащиты в Петербурге. Так, в конце августа он лично наведывался к особняку Салтыковой, где шли демонтажные работы. Спустя время он отдал распоряжение подчиненным обеспечить сохранность дома Лапина, а позже велел представить доклад после проверки ситуации с застройкой территории близ Пулковской обсерватории.


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