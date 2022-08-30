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Новости 12:59

Бастрыкин заинтересовался застройкой близ Пулковской обсерватории

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался застройкой близ Пулковской обсерватории

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по результатам проверки ситуации с застройкой территории поблизости от Пулковской обсерватории, информирует 30 августа пресс-служба СК.

Распоряжение отдано в рамках возбужденного уголовного дела по факту сносов исторических зданий в Петербурге. Согласно распоряжению, сотрудники Главного следственного управления должны изучить вопрос законности строительных работ близ обсерватории и представить доклад с результатами ранее проведенной проверки.

"Согласно информации в открытых источниках промышленное и крупное жилищное строительство в парковой зоне вблизи Пулковской обсерватории было запрещено. Вместе с тем ранее различными судебными инстанциями выносились противоречивые решения относительно разрешения на строительство", — говорится в сообщении пресс-службы СК.

В ведомстве отметили, что застройщиком на территории обсерватории стала "одна из компаний холдинга Setl Group". "На основании полученного заключения и судебного решения данная компания намерена построить жилой комплекс после сноса дома Лапина", — добавили в СК.

Речь идет о застройке компанией Setl City жилого комплекса "Планетоград", негативно воспринятого градозащитниками Петербурга. В 2019 году недовольные горожане выходили на митинг против строительства ЖК, позже в СМИ появились сведения об обещании застройщика сократить объемы работ.

Накануне в СК рассказали о поручении Бастрыкина обеспечить сохранность дома Лапина на Рижском проспекте. Перед этим суд отказался признать незаконным заключение на снос здания.


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